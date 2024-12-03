İsias Otel davasında ara kararlar açıklandı: 24 Aralık’a ertelendi

Adıyaman 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İsias Otel davasının beşinci duruşmasında ara kararlar açıklandı. Bir sonraki duruşma 24 Aralık 2024 tarihine ertelendi.

Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına, diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına hükmetti. Kamu görevlilerinin soruşturma dosyasının akıbetinin araştırılmasına, sanıklara ek savunma verilmesi talebinde yer olmadığına, yeni bir bilirkişi raporunun reddine karar verildi.