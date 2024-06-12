İsias Otel davasında ara karar açıklandı

İsias Otel davasının 3'üncü duruşmasında ara karar açıklandı.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek, davayı 22 Ekim 2024'e erteledi.

Kararın açıklanmasının ardından Adıyaman Adliyesi önünde açıklamaya yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, “Buradan tüm aileler adına Ahmet Bozkurt’a sesleniyorum. Evet, katilsiniz. Ve gerçekler ortaya çıkacak. 22 Ekim’de üniversitenin gösterdiği gerçeklerle her şeyi size göstereceğiz. Masum değilsin Ahmet Bozkurt, 72 canımızı aldın. Bunun cezasını en ağır şekilde ödeyeceksin. Bu binanın yapımında sorumlu olan herkes yargılanacaktır. Tüm aileler buradayız, istediğiniz kadar yalan söyleyin, hiçbir işe yaramayacak. 72 canımızı öldürdünüz, cezanızı çekeceksiniz. 22 Ekim’de görüşürüz” dedi.

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