İsias Otel Davası: Gerginlik çıktı, duruşmaya ara verildi
Mahkeme Başkanı, kolluk görevlilerinin gerekli önlemleri almaları adına duruşma salonunun boşaltılmasına karar verdi.
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Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan İsias Otel davasında çıkan tartışma sonucu duruşmaya ara verildi.
Bu sabah saat 10.00da (Türkiye saati) başlayan duruşmada, sanık avukatlarının mütalaası sırasında, müşteki avukatlarıyla tartışma çıktı. Çıkan tartışma nedeniyle duruşmaya 14.30’a (Türkiye saati) kadar ara verildi.
Söz konusu tartışma, İsias’ın sahibi Ahmet Bozkurt’un avukatı Fuat Göktaş ve Yiğit Gökçehan Koçoğlu arasında yaşandı.
Mahkeme salonunda gergin anlar yaşandı.
Mahkeme Başkanı, kolluk görevlilerinin gerekli önlemleri almaları adına duruşma salonunun boşaltılmasına karar verdi.
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