İsias Otel bir kişiye daha mezar oldu

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde aralarında Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinin de bulunduğu Adıyaman'daki Isias Otel'de can kayıpları devam ediyor.

'Şampiyon Melekler Takımı'nın yanı sıra otelde uygulama eğitimine katılan Türkiye Rehberler Birliği'nin 43 kişilik rehber ekibinden yaralı kurtarılan tedavi altındaki Ömer Faruk Alioğlu, 49 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Enkazda günler süren arama kurtarma çalışmalarında birçok rehberin cansız bedenine ulaşılırken, bazıları da yaralı veya sağ kurtarıldı. Enkaz çalışmaları tamamlandıktan sonra 43 kişilik rehber grubundan 1'i kaptan şoför, 30'u rehber 31'i hayatını kaybederken, 12 rehber yaralı kurtarıldı.

İsias Otel; öğrenciler, öğretmenler ve velililerden oluşan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 35 kişiye mezar olmuş, yaşanan ölümler ülkemizi yasa boğmuştu.

Yaralı rehber GATA'ya sevk edilmişti

Enkazdan yaralı kurtarılan rehberlerden birinden daha acı haber geldi. İlk müdahalesi Adıyaman'da yapıldıktan sonra Ankara GATA'ya sevk edilen rehber Ömer Faruk Alioğlu'nun, 26 Mart Pazar günü akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği duyuruldu. TÜREB Başkanı Hakan Eğinlioğlu, yaralı kurtarılıp tedavisi GATA'da devam eden Ömer Faruk Alioğlu'nun kolundan ameliyat olduğunu, durumu iyiye giderken enfeksiyon kapması nedeniyle durumunun bir anda fenalaştığını ve kaybettiklerini açıkladı.