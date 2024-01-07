İsias kafilesi adaya döndü

İsias Otel Davası’nı takip etmek adına 3 Ocak’ta Adıyaman’a giden kalabalık kafile, Kıbrıs’ın kuzeyine döndü.

Ercan Havalimanı’nda BRT’ye kısa bir açıklama yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, çok yorgun olduklarını dile getirdi ancak son nefeslerine kadar adalet için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Karaya, “Psikolojik ve fiziksel açıdan 5 günlük zor bir mücadele verdik ve adamıza geri döndük. Adaleti sağlamak ve suçluların en ağır cezayı alması için son nefesimize kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

“Duruşmanın ilk gününden itibaren mahkeme salonunda her türlü yalanı dinledik ama 11 aydır nasıl güçlüysek birbirimizden, sizlerden destek alarak ayakta kaldık” diyen Karakaya, “Bizim için tek bir gerçek var, o da İsias bir katliamdır, orada apaçık cinayet işlendiği ve 72 canı yitirdiğimiz gerçeğidir” şeklinde konuştu.

“Adalet yerini bulmazsa tam bir hukuk katliamı olacak” diyen Karakaya, “Katillerin tutukluluk hallerinin devamını bilmemiz içimizi bir nebze de olsa rahatlattı. Önümüzde çok uzun bir dava süreci var. Bu süreci tek yumruk olarak atlatacağız” ifadelerini kullandı.