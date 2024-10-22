İsias Davası: 3 Aralık'a ertelendi
Adıyaman 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İsias Otel davasının dördüncü duruşmasında ara karar açıklandı. 3 Aralık 2024'e ertelendi.
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Adıyaman 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İsias Otel davasının dördüncü duruşmasında ara karar açıklandı. 3 Aralık 2024'e ertelendi.
Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Erdem Yıldız, Mehmet Fatih Bozkurt'un ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Sanıklar Efe Bozkurt, Halil Bağcı, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt hakkındaki adli kontrollerin aynen devamına karar verildi.
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Etiketler : dava, deprem, isias otel