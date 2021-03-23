‘İşe gitmeyen mevsimlik işçi’ gündemi: Üstel: “İddialarla ilgili soruşturma başlatıldı”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da sağlık alanında, 6 aylık mevsimlik işçi olarak işe alınan 200 kişinin yüzde 30 kadarının işe gitmediği iddialarının doğru olup olmadığını sordu.

Eski Sağlık Bakanı Pilli, Özersay’ın söylediği gibi, eğer çalışmayan biri varsa işten çıkarılması gerektiği, bu kişiler özveriyle çalışırken bu şekilde konuşulmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti, Sağlık Bakanı’nı çıkıp bu konuda açıklama yapmaya çağırdı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, çalışmayan personelle ilgili pandemi hastanesinde bir hemşirenin ortaya attığı bu iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Özersay: “Mevsimlik işçilerin işe gitmediği doğru mu?”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da sağlık alanında, 6 aylık mevsimlik işçi olarak işe alınan 200 kişinin yüzde 30 kadarının işe gitmediği iddialarının doğru olup olmadığını sordu.

Bu kişilerin evlerine yakın olan ancak personel ihtiyacı olmayan sağlık ocaklarına gittiği iddialarını da soran Özersay, bu kişiler eğer işe gitmiyorlarsa bir an önce görevlerine son verilmesi, eğer işe gidiyorlarsa da ne işe alanın ne de çalışanların zan altında bırakılmaması için bu tartışmaya son verilmesi gerektiğini kaydetti.

TL’deki değer kaybına da işaret eden Özersay, alınabilecek önlemler olduğunu kaydetti, kendi dönemlerinde alınan kararlara işaret etti, bu bağlamda fiyat istikrar fonunun da kullanılabileceğini anlattı.

Özersay aşılar konusunda Türkiye ile düzenli bir istişare olup olmadığını da sordu.

Üstel: “İddialara ilişkin soruşturma başlatıldı”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, çalışmayan personelle ilgili pandemi hastanesinde bir hemşirenin ortaya attığı bu iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Üstel şu anda maaş alıp çalışmayan herhangi bir personel olmadığını belirtti.

Bakan Üstel personelin işe gitmediğiyle ilgili ne kendisinin, ne başhekimin ne de Başbakan’ın açıklama yapmadığını da vurguladı.

Dijital aşı kaydı konusunda, özellikle kimlik kartlarının değişmesi nedeniyle sıkıntı yaşandığını belirten Bakan Üstel bu konuda vatandaşa destek verecek bir çağrı merkezi de kurduklarını belirtti.

Elde olan aşıların programlandığını söyleyen Üstel, son gelen aşıların ikici faz aşılamalarda kullanıldığını belirtti.

Astra Zeneca konusunda yeni bir genelge beklediklerini anlatan Üstel, ellerinde 4 bin Astra Zeneca aşısı olduğunu ancak şu an bu aşının kullanılmasını durduklarını anlattı. Öte yandan, çıkan haberlerden sonra herkesin bu aşıdan olmak istemeyeceğini dile getiren Üstel, burada yaş ve kriterleri göz önünde tutarak isteğe göre bu aşıyı yapacaklarını söyledi.

Türkiye’den gelecek aşılarda, Çin’deki üretimde yaşanan aksama nedeniyle gecikme olduğunu dile getiren Üstel, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la istişare içinde olunduğunu belirtti.