“İşçilerin alacaklarının ödenmesi, pasaportlarının verilmesi gerekir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Sekreteri, milletvekili Asım Akansoy, Güzelyurt’taki işçilerin durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Akansoy yaptığı açıklamada, “Başbakanın bir an önce bu olaya el atması gerekir. İşçilerin alacaklarının ödenmesi, pasaportlarının verilmesi ve ardından dönmek isteyenlerin ülkelerine dönüş şartlarının yaratılması gerekir” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Bugün (dün), Narenciye kesim işçilerinin yaşam koşullarını yerinde görmek, kendileri ve yetkililer ile görüşmez üzere Güzelyurt’ta bulunuyoruz. Güzelyurt İlçemiz, geçtiğimiz Mart ayından itibaren bu konunun üzerine gidiyor, gerekli açıklamaları yapıyor. Konunun farkında olup, kamuoyu üzerinden yetkilileri uyarmaktaydık. Konunun yeniden gündeme gelmesi üzerine, konu üzerinde çözüm odaklı çalışıyoruz.

Narenciye sektöründe çalıştırılmak üzere ön izin ile getirilen Bangaldeş ve Pakistan uyruklu emekçiler, çok zor şartlar altında bulunuyorlar. Yaklaşık 600 - 700 kişiden bahsediliyor. Yaşadıkları yerler, ortamlar utanç verici. Emek sömürüsünün en vahşi hali bu topraklarda da yaşanıyor. Bunun yanında insan ticaretinin somut göstergeleri ile de karşı karşıyayız.

Bakınız, işçiler ülkelerinden aracılarla getiriliyor. Soralım bu işlem yasal mı ? Üstelik getirilirken aracılara kişi başına 8-10 bin euro gibi bir rakam ödüyorlar. Ellerinde banka dekontları var. Buraya asgari ücretten bir ödeme ve 8 saat çalışma şartı ile geliyorlar. Günde 12 saat çalıştırılıyorlar.

6 aylık süreden sonra ise başka bir sektöre kaydırılıyorlar. Sömürü zinciri, sektörler arasında kayıp gidiyor.

Bu şekilde bir durumu kabul etmemiz asla mümkün değil. İşçiler paramızı verin diyor. 4 aylık alacakları olduğundan bahsediyorlar. Pasaportumuzu verin, ülkemize gideceğiz diyorlar. Açız diyorlar.

Bu ortamı yaratanların insanlıktan hiç mi nasibini almadı ?

Başbakanın bir an önce bu olaya el atması gerekir. İşçilerin alacaklarının ödenmesi, pasaportlarının verilmesi ve ardından dönmek isteyenlerin ülkelerine dönüş şartlarının yaratılması gerekir.

İşçilerin ardından, Güzelyurt Polis Müdürünü de ziyaret ederek soruşturma süreci hakkında bilgi aldık, verimli bir görüşme yaptık.