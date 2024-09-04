“İşçilere avukat olmadan, tercümansız belge imzalatılıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Güzelyurt’taki işçi krizinde işçilerin Cypfruvex’e çağrılarak avukat ve tercüman bulunmadan işçilere bir takım belgeler imzalatıldığını açıkladı.

İşçilere İmza attıktan sonra tüm alacaklarını değil sadece 6, 7 bin TL civarı kişi başı ödemeler yapıldığını aktaran Guılamkadir, Başbakanlık, ve ilgili bakanlıkları göreve çağırdı.

“Güzelyurt’ta işçi krizinde yeni skandal! İşçiler CYPFRUVEX’E çağrılıyor. Talep etmelerine rağmen yanlarında avukat ve tercüman olmadan alacaklarına dair belgeler imzalatılıyor. Ne imzaladıklarını bilmiyorlar. İmza attıktan sonra tüm alacaklarını değil sadece 6, 7 bin TL civarı kişi başı ödemeler yapılıyor. İmzaladıkları belgelerin fotoğrafının çekilmesine izin verilmiyor.

İmza atarken 3 kişi başlarına konuyor ve fabrika içerisinde fotoğraf ve video çekemeyceklerine dair yazılar asılıyor!!!

Özellikle Çalışma Bakanlığı, Başbakanlık, Tarım Bakanlığı ve hükümet ettiğini iddia edenler derhal göreve. Bu enkazı siz yarattınız!!!”