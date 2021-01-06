İŞAD: Üniversite öğrencileri sigorta kapsamında ülkeye getirilmeli

Kıbrıs Türk İş İnsanları (İŞAD), üniversitelerin yerel ekonomide, esnafın ayakta kalması ve büyümesi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, üniversite öğrencilerinin ülkeye getirilmesi gerektiğini kaydetti.

İŞAD Genel Sekreteri Levent Özerdağ, yaptığı açıklamada, yapılan istihdamlar, kurumlar için yapılan harcamalar, yerel sektör antlaşmaları, yerel hizmet alımı, ulaşım harcamaları ve öğrencilerin günlük harcamaları nedeniyle üniversitelerin, yerel ekonomide esnafın ayakta kalması ve büyümesi için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Özerdağ, üniversitelerin bulunduğu bölgeye katma değer sağlayarak bölgenin kalkınmasına ve sosyal yapının güçlenmesine katkı yaptığına işaret ederek, üniversitelerle ilgili şu önerilerde bulundu:

1) Üniversite öğrencilerinin Covid sigortalanması kapsamında ülkeye getirilmesi,

2) Kademeli olarak gelen öğrencilerin ülke genelindeki öğrenci yurtlarında karantina kapsamına alınması ve karantina masraflarının üniversite (veya devlet) bütçelerinden karşılanması

3) Uçak firmaları ile görüşerek bilet ücretlerinin ucuzlatılması veya charter uçaklarla anlaşarak öğrencilerin en uygun fiyata, hızlıca getirilmesi sağlanmalıdır

4) Yüz yüze eğitim için gelen öğrencilere indirim / teşvik sağlanarak, maksimum öğrenci adaya getirilmelidir

5) Okulların bu sene geç açılmasından ve online eğitimin tam verimli olmadığından tam müfredatı bitirebilmek açısından 2021 İlkbahar yaz eğitim yılının haziran sonu / temmuz ortasına kadar uzatılması gereklidir. “