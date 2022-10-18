İş yerinden hırsızlığa 9 ay hapis!

Çalıştığı işletmeden 2 bin 500 TL değerinde 60 adet asma tavan profili sirkat eden 32 yaşındaki Ruslan Hudoyarov, 9 ay hapis cezası aldı.

Kararı açıklayan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, bu tür suçların işyeri ve çalışan arasındaki güveni sarstığının altını çizdi. Sanığın suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirten Barkın, lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 9 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

‘Müstahdem Tarafından Sirkat suçlaması’ ile yargılanan sanık Ruslan Hudoyarov’un aleyhindeki karar dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti aleyhine verilen kararı Yargıç Barkın açıkladı. Barkın huzurda bulunan sanığın Müstahdem Tarafından Sirkat suçundan yargılandığını ve bu tür suçların işyeri ve çalışan arasındaki güveni sarstığını belirtti. Sanığın suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirten Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 9 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Olay nasıl olmuştu?

6 Nisan 2022 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Lefkoşa'da sakin 32 yaşındaki Ruslan Hudoyarov, müstahdemi olduğu ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Hasan Akarsular'ın yapmakta olduğu Önder Alçı dekorasyon isimli işletmeye ait toplam değerleri 2 bin 500 TL olan, toplam 60 adet asma tavan profilini sirkat etmişti. Polis, konu malzemeleri sanığın tasarrufunda bulup emare olarak zapt etmişti.