İş yerinden hellim ve yoğurt çaldı
Seren Yoğurtları'nda çalışan 28 yaşındaki A.Y.’nin, iş yerinin deposundan işverenin bilgisi dışında faturasız aldığı ürünleri satmaya çalıştığı ortaya çıktı.
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Boğazköy’de faaliyet gösteren Seren Yoğurtları'nda çalışan 28 yaşındaki A.Y.’nin, dün iş yerinin deposundan işverenin bilgisi dışında faturasız aldığı ürünleri satmaya çalıştığı ortaya çıktı.
A.Y.'nin 11 kg hellim, 1 kg kaşar peyniri ve 3 kg yoğurdu çaldıktan sonra, ürünlerin bir kısmını 85 TL’ye başkasına satıp sahtekarlıkla para temin etmeye çalıştığı tespit edildi.
Olayın ortaya çıkmasının ardından A.Y. tutuklandı. Polis hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.
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