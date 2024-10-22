“İş kazası”: Toprak altında kalarak yaralandı

Kılıçarslan’da, saat 11:45 sıralarında su isale hatlarının döşenmesi amacıyla yapılan kazı çalışmaları sırasında, kazılan çukur içerisinde çalışmakta olan Hrıdoy Chandra PAUL (E-22)’un üzerine toprak kayması sonucu ayakları toprak altında kalarak yaralandı.

Adı edilen Polis İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık kontörlünden geçirilmek üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.