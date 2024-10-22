“İş kazalarında” ürkütücü rakamlar: 1 yılda %134 artış

Ebru OSMAN

2024 yılının 10 ayında 72 “iş kazası” meydana geldi, 68 kişi yaralandı toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Rakamlar, geçtiğimiz yılın aynı periyoduna göre yüzde 134 oranında artış gösterdi; UBP – YDP – DP Hükümeti ise sadece izlemekle yetindi, iş güvenliği konusunda yeni bir açılım gerçekleşmedi.

İçinde bulunduğumuz 2024 yılı içerisinde geçen 10 aylık süre içerisinde, (21 Ekim’e kadar) basına yansıyan verilere göre, 72 “iş kazası” gerçekleşti, 68 kişi yaralandı toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

2023 yılının ilk 10 ayına bakıldığında ise 32 “iş kazası” meydana geldi, 5 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Olay sayısı yüzde 55, yaralı sayısı ise yüzde 134 oranında arttı.

2024 yılında gerçekleşen iş cinayetlerinde kimi emekçi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi, kimi emekçi ise ya sert bir cismin üzerine düşmesi ya da yüksekten düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

68 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı’nın kesintisiz olarak her gün yayınladığı bültene göre 1 Ocak 2024 – 21 Ekim 2024 arasında geçen 295 günlük süre içerisinde toplam 72 “iş kazası” meydana gelirken, bu “kazalarda” 68 kişi yaralandı, 6 kişi ise iş cinayetine kurban gitti. Elde edilen bilgiler ışığında Kıbrıs’ın kuzeyinde bu yıl çalıştığı sırada yaşamını yitiren oran ise %8,3 olarak hesaplandı.

72 “iş kazasının” 34’ü “yüksekten düşme”

Öte yandan, yıl içerisinde gerçekleşen toplam 72 “iş kazasının” 34 tanesinin “yüksekten düşme” olduğu da dikkat çekti. Polis bültenlerinde yer alan bilgiye göre, “yüksekten düşen” işçilerin ya bir inşaatta çalıştığı, ya da işyerinin atölyesinde çalıştığı gözlerden kaçmadı.

En çok ölüm Temmuz’da…

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde 3 kişinin iş cinayetine kurban gittiği de dikkat çekti. Temmuz ayı içerisinde Kıbrıs’ın kuzeyinde 13, 20 ve 27 Temmuz’da 3 iş cinayeti oldu.

Bir günde iki ölüm…

İş cinayetleri arasında dikkat çeken bir başka detay da içinde bulunduğumuz Ekim ayı içerisinde meydana geldi. Ekim ayında şu ana kadar 21 geçmiş olmasına rağmen 2 kişi iş cinayeti sonrasında hayatını kaybetti, dahası iki kişi de aynı gün yaşamını yitirdi.

2023 İş kazası: 32 Yaralı: 29 Ölüm: 5 2024 İş kazası: 72 Yaralı: 68 Ölüm: 6

İşte 2024 yılında gerçekleşen iş cinayetleri:

9 ŞUBAT 2024: BAŞINA TAHTA PALET DÜŞTÜ… Gaziveren’de bir inşatta çalışan 37 yaşındaki MD Ali Hossain Sohag adlı işçi, inşaat alanı içerisinde yürüdüğü sırada sekizinci kattan atılan tahta paletin başına çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

13 TEMMUZ 2024: ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI… İskele’de faaliyet gösteren bir otelde, 13 Temmuz tarihinde, süs havuzu içerisinde elektrik işi yapan 38 yaşındaki Murat Çallı ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış, sonrasında hayata tutunamamıştı. Polis Çallı’nın ölüm sebebinin “vücuttan elektrik akımı geçmesi, dolaşım ve solum durması” olduğunu açıklamıştı.

20 TEMMUZ 2024: ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI… 19 yaşındaki Barış Erdoğan, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir işletmede sahne kurulum çalışmaları sırasında sahnede bulunan ve arıza yapan Led ekranı tamir ederken elektrik akımına kapılmış ve yaşamını yitirmişti.

27 TEMMUZ 2024: DÖRT METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ… Gönyeli’de meydana gelen “iş kazasında” ağır yaralanan 52 yaşındaki Mahmut Öztaş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Olay sonrasında soruşturma kapsamında işveren C.A. (46) ve M.A.(36) tutuklanmıştı.

10 EKİM 2024: BAŞINA İNŞAAT DEMİRİ DÜŞTÜ… Girne’de bir inşaatta çalışan M.Y.(41), inşaatın üçüncü katından zemin katına doğru yük kaldırma ipiyle inşaat demiri indirdiği esnada, ipten sıyrılan bir inşaat demirinin o esnada inşaatın zemin katında indirilen demirleri almak için bekleyen 27 yaşındaki Muhammad Waleed’in başına düşerek ağır yaralanmasına sebep olmuştu. 27 yaşındaki emekçi sonrasında ise yaşam mücadelesini kaybetmişti.

10 EKİM 2024: KUYUYA DÜŞTÜ… İskele’de yapımı devam eden bir inşaat alanında çalışan Muhammad Asıf, arıtma tesisi içerisindeki kuyunun temizliğini yaptığı sırada, kuyu üzerindeki sunta tahtayı kaldırıp taşıyacağı esnada kuyu ağzına adım atarak, yaklaşık 3,75 metre derinliğindeki kuyuya düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti.