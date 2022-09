İş insanlarından ortak çağrı: Vergiler, verimli kullanılmalı

2017’nin vergi rekortmeni Ercan Devlet Havaalanı İşletmecisi T&T Ltd., vergi ödemeleri Bakanlar Kurulu kararlarıyla arka arkaya ertelenmesine karşın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ‘en fazla zarar’ beyan eden kurum oldu.

Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunulan beyanlara göre hazırladığı 2021 yılı vergi listelerini açıkladı. Beyan edilen gelirlere göre kişilerde 2020 yılında olduğu gibi ilk sırada Tahir Topal yer aldı, en fazla vergi veren kurum ise Türkiye İş Bankası oldu.

EN FAZLA VERGİ ÖDEYEN İLK 10 KİŞİ:

Tahir Topal Hasan Hüseyin Hastan Burak Başel Gözde Boyacı Gaye Menteş Önder Sanver Mete Boyacı Işın Ramadan Cemil İbrahim Hakan Börteçene Mustafa Hacıali

EN FAZLA VERGİ ÖDEYEN İLK 10 KURUM:

Türkiye İş Bankası A.Ş Aksa Enerji Üretim A.Ş Voyager Kıbrıs Ltd Türkiye Garanti Bankası A.Ş T.C.Ziraat Bankası A.Ş Kıbrıs Kapitalbank Ltd Nicosia Betting Ltd Creditwest Bank Ltd K.T.Koop. Merkez Bankası Ltd Arkın Investments Ltd

EN ÇOK ZARAR BEYAN EDEN İLK 10 KURUM:

T&T Havalimanı İşl. İnş. San ve Tic. Şti. Ltd Ör Altın Ör Turizm Şti. Ltd: Kıbrıs Kapital Trading Ltd: Tavor Properties Ltd. Akfen Gayrımenkul Bovita Winery Ltd. B.S.M.V Investment Ltd. Gülkent Yatırım Şti. Ltd. Artwin Development Ltd. Oskar Ltd.

Ayşe GÜLER

2021 Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyanlarında gerçek kişi ve kurumların ödediği vergiler detaylandırıldı, aynı şekilde zarar beyan edenler de sıralandı.

Beyan edilen gelire göre kişilerde 2020 yılında olduğu gibi ilk sırada Tahir Topal yer aldı.

İş insanı Tahir Topal, 7 milyon TL vergi ödemesi ile en fazla vergi ödeyen kişi oldu.

Tahir Topal'ı Hasan Hüseyin Hastan, Burak Başel, Gözde Boyacı, Gaye Menteş ve Önder Sanver takip etti.

Bir önceki vergi listelerinde üst sıralarda yer alan iş insanları Mete Boyacı, Işın Ramadan Cemil, İbrahim Hakan Börteçene ve Mustafa Hacıali de üst sıralarda vergi veren isimler olarak dikkat çekti.

Bankalar dışında en fazla vergi veren kurum Nicosia Betting Ltd ve Arkın Invesment oldu.

2021’de en çok vergi veren ikinci kurum ise AKSA Enerji Üretim A.Ş oldu. Söz konusu şirket 64 milyon 988 bin 601 TL vergi ödeyecek.

Listede üçüncü sırada yer alan Voyager Kıbrıs Ltd. 54 milyon 560 bin 268 TL, dördüncü sırada yer alan Türkiye Garanti Bankası 51 milyon 435 bin 21 TL vergi ödeyecek.

Diğer dağılım şöyle: TC Ziraat Bankası A.Ş 41 milyon 401 bin 362 TL, Kıbrıs KapitalBank Ltd 31 milyon 668 bin 904 TL, Nicosia Betting Ltd 29 milyon 533 bin 796 TL, Creditwest Bank Ltd 26 milyon 957 bin 974 TL, K.T Koop Merkez Bankası Ltd. 26 milyon 924 bin 777 TL, Arkın Investments Ltd. 23 milyon 235 bin 83 TL.

Sigorta şirketlerinde ilk üç Limasol, Kapital ve Dağlı

Vergi listelerinde sigorta şirketleri de yer aldı.

Buna göre; 2021’de en fazla vergi ödeyen sigorta şirketi Limassol Sigorta Ltd oldu. Söz konusu şirket, 4 milyon 17 bin 319 TL vergi ödeyecek.

İlk 10’da yer alan diğer sigorta şirketleri şöyle: Kıbrıs Kapital Insrurance Ltd. 3 milyon 198 bin 293 TL, Dağlı Sigorta Ltd 3 milyon 115 bin 712 TL, Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd. 2 milyon 918 bin 633 TL, Güven Sigorta ŞTİ. Ltd 2 milyon 698 bin 96 TL. Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. 2 milyon 530 bin 698 TL, Türkiye Sigorta Anonim Şti 2 milyon 438 bin 302 TL, Creditwest Insurance Ltd. 2 milyon 315 bin 911 TL, Zurich Sigorta Anonim Şti.1 milyon 306 bin 867 TL, Zirve Sigorta Ltd. 1milyon 195 bin 516 TL.

Hatırlanacağı üzere; T&T Havalimanı İşletmeciliğinin vergi, fon ve harç ödemesi bu yıl içerisinde arka arkaya Bakanlar Kurulu kararı ile ertelenmişti.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; T&T Havalimanı işletmeciliği inşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Ltd'nin ithal edeceği mallar ile ilgili beyanların sunulması kaydıyla, Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından tahsil edilmesi gereken her türlü vergi (KDV dahil), resim, harç ve fonların tahsilatının 30 Kasım 2022’e kadar ertelenmesini kararlaştırılmıştı.

Diğer dağılım şöyle: Tavor Properties Ltd, Akfen Gayrımenkul, Bovita Winery Ltd, B.S.M.V Investment Ltd., Gülkent Yatırım Şti. Ltd, Artwin Development Ltd, Oskar Ltd.

İş insanı, Önder Alışveriş Market Direktörlerinden Ahmet Sanver, devlete ödedikleri vergilerin çoğunun cari hesap ve kamuda maaş ödemelerine gittiğini dile getirerek, “Vergiler yatırıma dönüşmeli. Yapılması gereken birçok yol var. Gönyeli, Girne, Mağusa bölgesinde ciddi sıkıntı var. Hastaneler, yollar yapılmalı” şeklinde konuştu.

Bu yıl da en fazla vergi ödeyen kişilerde ilk 10 içerisinde yer alan Mustafa Hacıali İşletmeleri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hacıali de vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin önemine değindi, aynı zamanda devletin de vergileri en uygun şekilde değerlendirmesinin şart olduğunu vurguladı.

Piyasadaki pahalılıktan dert yanan Hacıali, “Fiyatlar çok yüksek. İsteyen istediği fiyatta satış yapabiliyor. Bu konuda daha dikkatli olunmalı. İhale çıkılıyor, sonra o ihale bozuluyor. Bunlar olmamalı” şeklinde konuştu.

İş insanı Işın Ramadan Cemil de “Her şeye rağmen görevimizi yaptık” dedi, devlete ödenen vergilerin ‘güzel ve verimli yerlerde kullanılmasını’ temenni etti.

Bu yıl eğitime yeni bir okul kazandırdıklarını kaydeden Sanver, iş dünyasında kayıt dışılığın da önüne geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Hacıali, son olarak piyasada denetim gerekliliğine de değindi.

Cemil, ‘vatandaşlık görevini’ her yıl seve seve yerine getirdiğini kaydetti.

“Bir kadın olarak istenilince de yapılıyormuş” diyen Cemil, Biz de her zaman bir kadın olarak iş yaşamında bulunmanın ve başarılı olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.