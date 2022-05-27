İş İnsanları Derneği: Zor günler geride kaldığında halk bunu unutmaz

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, zamları eleştirerek, “Zam yaparak ülke yönetmek kolaya kaçıp topu halkın sırtından taca atmaktır” dedi.

Dernekten yapılan açıklamada, zamların olumsuz etkilerine dikkat çekilerek, “Zor günler geride kaldığında halk bunu unutmaz” ifadeleri kullanıldı.

Hükümetin eleştirildiği açıklamada, “Böyle giderse o iktidara ortak olmak istemeyen partilere kendi elinizle anahtarları vereceksiniz. Belki de istediğiniz budur. Son yapılan anketler çok çarpıcı uyarılar içeriyordu. Bunu dahi okuyamadıysanız, söylenecek söz yoktur hakkınızda.” ifadelerine yer verildi.