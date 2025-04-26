Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Paneli düzenlendi.

KTTB Mustafa Hami Konferans Salonu’nda bugün gerçekleştirilen panelde iş kazaları, iş güvenliği, yasal düzenlemeler ve sosyal adalet konuları ele alındı.

KTTB tarafından verilen bilgiye göre, Dr. Minel Özen’in oturum başkanlığında yürütülen panelde İnşaat Mühendisleri Odası İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi üyesi Gülcan Kulle Yalınca, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Aziz Gürpınar, Sosyal Sigortalar Dairesinden, Müfettiş Gürçağ Özgürer ve Avukat Cansu Nazlı sunum yaptı.

Panelde iş sağlığının sadece işe giriş muayeneleri ile sınırlı olmaması, süreç içinde sürekli izlem ve meslek hastalıkları bildiriminin de sağlanması ve iş sağlığı ile güvenliği uygulamalarında devletin hem denetim hem de eğitim görevini üstlenmesi gerektiği ifade edildi.

İş kazalarının yüzde 98’inin önlenebilir olduğu, kazaların büyük bölümüne güvensiz davranışların neden olduğu belirtilen panelde, risk faktörlerinin yalnızca hastalığa değil, kazalara ve kronik sağlık sorunlarına da yol açabileceği, psikososyal risk etmenlerinin yeterince önemsenmediği, oysa en büyük paya sahip risk grubunu oluşturduğu vurgulandı.

Panelde iş sağlığı ve güvenliğinin bir halk sağlığı sorunu olduğu, bu çerçevede toplumda bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulması gerektiği, mevzuatta iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tanımlı iken, işyeri hekimi organizasyonu konusunda eksiklikler olduğu ifade edildi.

Panelde altı çizilen diğer unsurlar şöyle:

"Sağlık muayenelerine yönelik özel bir tüzüğün oluşturulması gerektiği, 15 yaş altı çocukların çalıştırılmasının yasak olduğu, 15-18 yaş grubunda ise özel düzenlemelere tabi çalıştırmanın mümkün olduğu, iş kazalarının bildirimi konusunda uygulamada yaşanan eksiklikler, bildirim sisteminin güçlendirilmesi gerektiği."

Çalışma Dairesi’nde kurumsal kapasitenin artırılması ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığına özel bir birim oluşturulması gerektiği de kaydedilen panelde iş kazaları sonrası sosyal adaletin sağlanmasında altyapı eksiklikleri, sağlığa ve sosyal desteğe erişim sorunları, güvencesiz çalışma, sendikalaşma eksikliği, tercümanlık hizmeti yokluğu ve adli yardımdan yararlanamama gibi engeller olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Panelde eğitim programları, medya çalışmaları ve farkındalık artırıcı faaliyetlerle iş sağlığı ve güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edilirken, iş güvenliğinin sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda ekonomik fayda sağlayan bir unsur olduğu vurgulandı.

Panel, soru-cevap bölümüyle tamamlandı.