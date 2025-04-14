İrsen Küçük Ortaokulu’ndaki başörtülü öğrenci okuldan kaydını aldı
İrsen Küçük Ortaokulu’nda eğitim gören ve başörtüsü nedeniyle tartışmaların merkezinde yer alan kız öğrencinin kaydı okuldan alındı.
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İrsen Küçük Ortaokulu’nda eğitim gören ve başörtüsü nedeniyle tartışmaların merkezinde yer alan kız öğrencinin kaydı okuldan alındı.
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, konuyla ilgili YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, söz konusu öğrencinin okuldan tasdiknamesini aldığını belirtti.
Gökçebel, öğrencinin hangi okula kayıt yaptıracağına dair ise bilgi vermediğini ifade etti.
Haber Kıbrıs'ın haberine göre ise öğrencinin eğitim hayatına Hala Sultan Koleji'nde devam edeceği belirtildi.
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Etiketler : irsen küçük ortaokulu, başörtüsü