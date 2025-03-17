İrsen Küçük Ortaokulu öğretmenleri derslere girmedi

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, ortaokul çocuklarına yönelik “başörtüsü” kararını protesto eden İrsen Küçük Ortaokulu öğretmenlerinin bugün derslere girmediği açıklandı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan açıklamada; laik, bilimsel eğitime ve topluma yapılan dayatma ve saldırılara karşı tüm öğretmenler, örgütler ve tüm toplumla birlikte mücadeleyi büyütecekleri belirtildi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde, geniş kitlelerin tepkisine neden olan karar, geçtiğimiz hafta İrsen Küçük Ortaokulu son sınıf öğrencisi bir çocuğun okula başörtülü gitmesi ve okul yönetiminin, çocuğu okula almadığı “gerekçesiyle” alındığı ifade ediliyor.