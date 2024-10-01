İran'ın füze saldırıları sonrası İsrail'den açıklama: Ölü ya da yaralı yok, siviller sığınaklardan çıkabilir

İsrail ordusu İran'dan İsrail'e füzeler fırlatıldığını açıkladı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA da İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı başlatıldığını doğruladı. Saldırının ardından İsrail genelinde ölü ya da yaralı olmadığı duyuruldu. Sivillerin sığınaklardan çıkabileceği ifade edildi.

İsrail ordusu İran'dan 200'e yakın füze fırlatıldığını söyledi. Bazı bölgelere füze ulaştığı bildirildi.

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, “Hem savunmada hem de saldırıda yüksek alarm durumundayız. İsrail vatandaşlarını savunacağız. Bu saldırının sonuçları olacaktır. Planlarımız var ve karar verdiğimiz yer ve zamanda operasyon yapacağız” dedi.

Sözcü, “Herhangi bir can kaybından haberdar değiliz” diye ekledi.