İran'dan İsrail'e misilleme: 500 füze ateşlendi

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuldu. İran kaynaklarına göre 500'e yakın füze ateşlendi, ses hızını aşan füzeler de kullanıldı. İsrail hava savunması Demir Kubbe, füzelere karşı devreye girdi. İran Devrim Muhafızları, saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak yapıldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları, saldırıya yanıt verilmesi halinde "yıkıcı karşılık" verileceği uyarısında bulundu. İsrail ordusu, "Bu ciddi bir saldırıydı, sonuçları olacak. Uygun şekilde yanıt vereceğiz" açıklamasını yaptı.

İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini ve sivillerin bomba sığınaklarına girdiğini duyurdu.

İsrail ordu radyosu, İran'dan yaklaşık 200'e yakın füzenin fırlatıldığını bildirdi.

İran kaynaklarına göre 500'e yakın füze ateşlendi, ses hızını aşan füzeler de kullanıldı.

Kudüs ve Tel Aviv’de siren sesleri

Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuldu. Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girdi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre İran'dan fırlatılan füzelerden bazıları Ürdün hava sahasında düşürüldü.

AFP haber ajansı, Ben Gurion Havalimanı'nda uçuş trafiğinin durduğu bilgisini geçti.

İsrailli Haaretz gazetesi ise saldırıda yaralanan olmadığını belirtti.

İsrail: Sonuçları olacak, yanıt vereceğiz

İsrail ordusu, "Bu ciddi bir saldırıydı, sonuçları olacak. Uygun şekilde yanıt vereceğiz" açıklamasını yaptı.

İran ve devrim muhafızları’ndan açıklama

İran Devrim Muhafızları da İsrail'e onlarca füze attıklarını duyurdu.

Saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.

Reuters, saldırı emrini İran’ın dini lideri Ali Hamaney belirtti.

Üst düzey bir İranlı yetkili, İran'ın olası bir misillemeye tamamen hazırlıklı olduğunu söyledi. İranlı yetkililer Hamaney'in güvenli bir yerde tutulduğunu ifade etti.

Biden, acil toplantı kararı aldı

ABD Başkanı Joe Biden, acil toplantı kararı aldı.

Biden, ABD'nin İsrail'i ve bölgedeki Amerikan personelini bu saldırılara karşı korumaya hazır olduğunu belirtti.

Beyaz Saray ise Biden ve Harris'in durumu yakından takip ettiğini açıkladı.

Saldırının ardından Ürdün'den yapılan açıklamada Ürdün hava sahasının iki saat kapalı tutulacağını belirtildi.

İsrail, saldırının ardından hava sahasını yeniden açarak uçuşların önümüzdeki saatlerde yeniden başlayacağını bildirdi.

İsrail: Saldırıda 2 kişi hafif yaralandı

İran Devlet Televizyonu füzelerin yüzde 80'inin hedefine ulaştığını iddia etti.

İsrail Acil Servisleri, İran saldırısında yaralanan olmadığını, sadece şarapnel parçalarından iki kişinin hafif yaralandığını öne sürdü.

Suriye ordu kaynakları, Suriye'nin güneyinde uçan onlarca İran füzesinin Israil savunması tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

İsrailli yetkililer iki aşamalı saldırıda 200'den fazla füze fırlatıldığını öne sürdü.