İran’da şiddetli patlama: 4 kişi öldü, 516 kişi yaralandı

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 516 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'nda patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle limandaki bir binanın da hasar gördüğü kaydedildi.

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Babek Mahmudi, patlamaya ilişkin İran devlet televizyonuna konuştu.

Mahmudi, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bölgeye ulaştığını açıklayan Mahmudi, patlamadan sonra çıkan yangının söndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

İran Gümrük Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki ihracat sevkiyatlarının askıya alındığı bildirildi.

İran Ulusal Petrol Rafinerisi: “Limandaki patlama petrol tesisleri ile alakalı değil”

İran devlet televizyonuna göre, İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi, Şehit Recai Limanı'ndaki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, söz konusu patlamanın şirkete ait rafineriler, yakıt tankları, dağıtım merkezi ve petrol boru hatları ile hiçbir bağlantısının olmadığı, Bendar Abbas bölgesinde bulunan tesislerin şu anda kesintisiz olarak çalışmalarını devam ettirdiği kaydedildi.

İran İçişleri Bakanlığı soruşturma talimatı verdi

İran devlet televizyonuna göre, İçişleri Bakanı Mümini, patlamanın ardından Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri ile telefonda görüştü.

Vali Aşuri’den gerekli bilgileri alan Mümini, derhal soruşturma başlatılması için talimat verdi.

Öte yandan Mümini’nin talimatı üzerine ülkenin Kriz Yönetimi Teşkilatı Başkanının da bölgeye gittiği kaydedildi.

İsrailli yetkililer İran'daki patlamayla ilgileri olmadığını ileri sürdü

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu yetkilileri paylamayla ilişkileri olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Haberde, Bender Abbas Limanı'ndaki patlamanın İran'ın nükleer programına ilişkin ABD ile müzakerelerin üçüncü turunun Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirildiği sırada meydana geldiğine dikkati çekildi.

İsrail ordusu kaynaklarının, İran'daki patlamayla İsrail ordusunun bir ilgisinin olmadığını iddia ettiği aktarıldı.