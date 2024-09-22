İran'da kömür madeninde patlama: En az 51 kişi öldü

İran'ın doğusundaki Güney Horasan kentindeki kömür madeninde metan gazı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada en az 51 madenci yaşamını yitirirken 20'si ise yaralandı.

Metan yoğunluğunun yüksek olduğu bloklarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Patlamanın ardından açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

METAN GAZI PATLAMASI

İran devlet medyası, İran'ın Güney Horasan Eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasında en az 51 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

Devlet medyası, kazanın Madanjoo şirketi tarafından işletilen madenin B ve C bloklarında meydana gelen metan gazı patlamasından kaynaklandığını aktardı.

İran'da patlamanın yaşandığı eyaleti kapsayan 3 günlük yas ilan edildi.

KÖMÜR İHRACATININ YÜZDE 76'SINI KARŞILIYOR

Güney Horasan Eyaleti Valisi Ali Akbar Rahimi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Ülkenin kömür ihtiyacının yüzde 76'sı bu bölgeden sağlanıyor ve Madanjoo şirketi de dahil olmak üzere bölgede yaklaşık 8 ila 10 büyük şirket çalışıyor” dedi.