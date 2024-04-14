İran İsrail'e saldırdı, Kıbrıs bir kez daha "uçak gemisi" olarak kullanıldı

İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar sırasında Kıbrıs'ın bir kez daha İngiltere tarafından "uçak gemisi" olarak kullanılması ve Ağrotur Üssü'nden kalkan uçaklarla İsrail'i savunması, adayı bir kez daha gerginliğin içine çekti.

Yaşananlar üzerine güneydeki yönetim Pazar sabahı Milli Güvenlik Konseyi'ni topladı, Avrupalı Dışişleri Bakanları ve Avrupa Konseyi Başkanı ile yapılan görüşmeler değerlendirildi. Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis'in Çarşamba gün Brüksel'de Avrupalı liderlerle görüşeceği açıklandı, "teyakkuz halı" vurgusu yapıldı.

Öte yandan kuzeyde ise öğleden sonra "üst düzey toplantı" gerçekleştirdi, toplantı sonrası konuşan Ersin Tatar, "halkımız rahat olsun" dedi, "Türkiye bizi korur" mesajı verdi.