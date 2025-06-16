İran füze saldırısını başlattı

13 Haziran'da İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısı başlatmasının ardından iki ülke arasındaki çatışmalar 4. gününde de devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Tahran'ı boşaltın. Harekete geçiyoruz. Tahran semaları kontrol altında" açıklaması sonrasında İran Silahlı Kuvvetler Basın Sözcüsü Rıza Seyyad'dan karşı tepki geldi.

Seyyad İsrail halkına seslendiği açıklamasında, İsrail'i terk etmeleri çağrısında bulunarak hayatlarını kurtarmalarının tek yolunun bu olduğunu söyledi.

Netanyahu'nun açıklamasından kısa bir süre sonra Tahran'da patlama sesleri duyulmaya başlandı.

Tahran'da peş peşe patlama sesleri duyulurken, İran medyası, İsrail'in Tahran'ın batısındaki bir askeri üssü vurduğunu, hava savunma sisteminin aktif edildiğini bildirdi.

İsrail Sağlık Kuruluşu'ndan yapılan açıklamada İran'ın yaptığı misilleme saldırlarda 22 kişinin öldüğü ve 400'den fazla İsrailli'nin yaralandığı belirtildi.

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR

İsrail'den yapılan açıklamada İran'ın yeni saldırı başlattığı duyuruldu.

Hayfa ve Kuzey Celile kentlerinde sirenlerin çalmaya başladığı görüntülendi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: İSRAİL'İ YAKACAĞIZ

İran basınında yer alan habere göre, İran Devrim Muhafızları'ndan dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapıldığı öne sürülen açıklamada, "Tarihin en büyük füze saldırısına başlıyoruz! İsrail'i yakacağız" denildi.