İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Reisi'nin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptı. İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazaya yoğun sis neden oldu

Helikopterinse Amerikan yapımı Bell 212 model olduğu öğrenildi. İran devlet medyası, kazaya yoğun sisin neden olduğunu duyurdu. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri hem orduyu hem devrim muhafızlarını seferber etti.

Arama-kurtarma çalışmaları

Arama-kurtarma ekipleri, saatlerdir kazanın olduğu ulaşmak için çabaladı. Çalışmalar, havanın kararması ve zorlu hava şartlarına rağmen sürdü. Bölgede sisli havanın yanı sıra kar yağışı da aralıklarla etkili oldu.

"2 kişiyle irtibat kuruldu"

İlerleyen saatlerde İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri, "Bir kaç kez helikopter içerisindekiler ile irtibat kurduk ve konuştuk; 2 kilometrelik bir alan içerisinde arama yapıyoruz" açıklamasını yaptı. İrtibat kurulan kişilerden birinin yolcu, diğerinin mürettebattan olduğu belirtildi.