İran büyük bir hastaneyi vurdu, İsrail, İran'daki nükleer reaktörü hedef aldı

İsrail'in, 13 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerine yönelik başlattığı "Yükselen Aslan" operasyonunun ardından başlayan İran-İsrail çatışmasında yedinci gün. ABD'nin İsrail'e destek vererek savaşa doğrudan müdahil mi olacağı, yoksa müzakere süreci konusunda ısrar mı edeceği konusunda belirsizlik artarken çatışma da derinleşiyor. İran, sabah saatlerinde Tel Aviv'de bir hastaneyi hedef alırken İsrail de İran'daki bir nükleer reaktörü vurdu.

Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarına yeşil ışık yaktı. Durum Odası'nda danışmanlarıyla görüşen Trump'ın, Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için nihaî emri vermeyi ertelediği iddia edildi. Bloomberg'in haberine göre ise ABD bu hafta sonu İran'a saldırabilir. Ancak hâlâ Trump'ın İran-İsrail arasındaki çatışmaya müdahil olup olmayacağına dair net bir gösterge yok. İran'ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney, dün savaşın başlangıcından bu yana kamuoyuna yaptığı ikinci açıklamada ABD'nin olası müdahilliğine yanıt vereceklerini söylemişti.

Çatışmanın 6. günü yeniden bir açıklama yapan Trump, İran'ın kendisiyle temasa geçtiğini, ancak "konuşmak için çok geç olduğunu" savundu. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için de "Netanyahu'ya devam etmesini söyledim" ifadelerini kullandı. İran ise Trump'ın iddialarını yalanlayarak, "Hiçbir İranlı yetkili Beyaz Saray'ın kapılarında yalvarmayı talep etmedi. Yalanlarından daha iğrenç olan tek şey, İran'ın Yüce Liderini 'ortadan kaldırmak' şeklindeki korkakça tehdididir" dedi.

İsrail-İran ve ABD üçgeninde bu gelişmeler yaşanırken çatışmalar da sertleşiyor.

Bu sabah saatlerinde Tahran, İsrail'in güneyindeki Beerşeba'da bir hastaneyi vurdu. Soroka Hastanesi'nin büyük ölçüde zarar gördüğü ve ülke genelinde en az 65 kişinin yaralandığı duyuruldu. İran devlet medyası, füze saldırısının tesisin kendisini değil, hastanenin yanındaki askerî bir bölgeyi hedef aldığını bildirdi. İsrail ordusu da İran'da “aktif olmayan” Arak ağır su reaktörü ve Natanz tesisi de dahil olmak üzere nükleer tesisleri hedef aldığını açıkladı.