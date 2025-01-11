İran, balistik füzelerini depoladığı yeraltı üssünün görüntülerini paylaştı

İran'ın, balistik füzelerin depolandığı yeraltı üssünün görüntülerini paylaştığı bildirildi.

Devrim Muhafızlarına yakınlığı ile bilinen Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami ile Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, balistik füzelerin depolandığı yeraltındaki üssü ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin paylaşılan görüntüde Selami ile Hacızade yeraltı füze üssünde gezerken etrafta seyir ve balistik füzelerin depolandığı ve çoğunun araçların üzerine ve rampalara konuşlandırıldığı koridorlar görülüyor.

Söz konusu görüntülerin yeraltı füze üssünün küçük bir kısmını yansıttığı belirtilirken videoda İmad, Kadir ve Kıyam gibi sıvı yakıtlı füzelerin burada depolandığı göze çarpıyor.

Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Hacızade, İran’ın ilk defa kendi topraklarından Israil’e ateşlediği füzelerin bu yeraltı şehrindeki füzelerden olduğunu söyledi.

İranlı komutan Selami de, "Düşman üretim gücümüzün düştüğünü sanıyordu ama füze gücümüzün büyüme hızı devam ediyor. Füzelerin hem nitelik hem nicelik hem de tasarım açısından kapasite ve kabiliyetleri her gün artmaktadır. (Bu) Havacılık ve Uzay Kuvvetlerinin yakın gelecekte yeni füzelerini ve füze üslerini açıklayacağı anlamına geliyor.” diye konuştu.

Yeni olduğu belirtilen yeraltı üssünün hangi bölgede ve kapasitesinin ne olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.