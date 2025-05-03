“İrade bizde” pankartı taşıyan eylemcilere polis müdahalesi

Serap ŞAHİN - Yasmin MORAN

Lefkoşa’daki Sivil Savunma Çemberi’nde, “irade bizde” yazılı pankart tutarak eylem haklarını kullanan yurttaşlara, TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uçağının inmesiyle polis müdahalesi gerçekleşti, 5 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşık 10 kişiden oluşan eylemci gruba polis müdahalesi sırasında güç kullanıldığı kameralara yansıdı.

Olay sonrası açıklama yapan eylemcilerden Hulusi Kilim, “Eylem yapma hakkımızı kullanmamıza izin yok. Biz huzurlu şekilde eylem gerçekleştirirken, polis müdahale etti. Durum içişler acısı” dedi.

Kilim, “Bize kenarda durun, misafirimiz geliyor dedi polis. Biz de eylemimizi gerçekleştireceğimizi söyledik. 4 arkadaşımızı aldılar” şeklinde konuştu.

Gözaltına alınan eylemciler arasında; eski Yargıç, Hukukçu Tacan Reynar, Yazar- Şair Halil Karapaşaoğlu, Tezcan Dereli, Gazeteci Növber Gürtay ve Mehmet Özyücekök bulunuyor…

İnsan hakları uzmanları:

"Polisin tavrı Anayasa'ya aykırı, orantısız güç kullanımı"

YENİDÜZEN’e polisin müdahalesini yorumlayan insan hakları uzmanları, polisin tutumunu eleştirdi.

Uzmanlar şu yorumu yaptı:

“İç hukukumuzun bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, ifade özgürlüğü ile toplanma ve barışçıl gösteri hakkını korumaktadır. Aynı haklar Anayasa’da da güvence altına alınmıştır. Bu haklara müdahale ve kısıtlama mümkün olmakla birlikte, bu tür kısıtlamaların yalnızca gerekli koşullar altında ve orantılı şekilde yapılması gerekmektedir. Bugün yaşananlar ise tamamen keyfi bir kısıtlamayı ve orantısız güç kullanımını gözler önüne sermiştir."