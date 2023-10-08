İptal edilen uçuşlar nedeniyle İsrail’den yurt dışına çıkışlarda yoğunluk yaşanıyor

Gazze Şeridi’nden başlatılan saldırının ardından yurt dışından İsrail’e yapılacak birçok uçak seferi iptal edildi.

İsrail’in tek uluslararası havalimanı olan Ben Gurion’un yurt dışından girişlerdeki pasaport kısmında sadece bir memurun çalıştığı görüldü.

Ben Gurion Havalimanı'nın yurt dışına çıkış kısmında ise yoğunluk yaşanıyor.

İptal edilen uçuşlar nedeniyle birçok kişi saatlerce havalimanında beklemek zorunda kalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 370'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in dünden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 370 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 200 kişinin yaralandığı kaydedildi.