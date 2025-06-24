“İntikam duygusuyla politika yapılmaz”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş’ın Kanal SİM’de yayımlanan Haber Toplantısı programındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Arıklı, Denktaş’ın yeniden siyasete dönme hazırlıklarını değerlendirirken, kullandığı bazı ifadeleri “üzücü” bulduğunu belirtti ve Denktaş’a yönelik uyarılarda bulundu.

Arıklı, açıklamasında Denktaş’ı “tanıdığı en iyi politikacılardan biri” olarak nitelendirerek, onun pratik zekasına, siyasi tecrübesine ve öngörüsüne övgüde bulundu. Ancak Denktaş’ın siyasetten çekildikten sonra yeniden dönüş sürecinde iki büyük hata yaptığını savundu.

İlk hatanın, kurucusu olduğu ve uzun yıllar genel başkanlığını yürüttüğü Demokrat Parti’yi sürekli olarak sert şekilde eleştirmesi olduğunu ifade eden Arıklı, “Ordakilerin hepsi Denktaş’ın politikaya kazandırdığı kişiler. Bir nevi kendi ürettiği siyasetçiler. Bu nedenle partiyi yerden yere vurması yanlış” dedi.

İkinci hata olarak ise, Denktaş’ın Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’a doğrudan hedef alan açıklamalarını gösteren Arıklı, Denktaş’ın “Ersin Tatar’ın kazanmaması için elimden geleni yapacağım” sözünün “hafızalardan silinmeyecek bir çıkış” olduğunu söyledi.

Yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu bilinen Denktaş’ın, sağ cepheyi karşısına almasının siyasi açıdan ne kadar isabetli olduğunu sorgulayan Arıklı, “Serdar Denktaş bazı şeyleri –hele kendisine yapılanları– unutmuyor ve intikam için sahalara dönmek istiyor gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamasını, “Oysa ondan öğrendiğim şeylerden biri; kin ve nefretle, hele hele intikam duygusuyla politika yapılmayacağıydı” sözleriyle bitiren Arıklı, Denktaş’ın karar ve söylemlerine karşı temkinli bir mesaj verdi: “Görelim. Herhalde bir bildiği vardır…”