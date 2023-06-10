İnternet oyunu arkadaşını karnından ve boynundan bıçakladı

Limasol’da bir internet cafede oyun oynayan 17 yaşındaki genç, oyun arkadaşını bıçakladı.

Alithia ve diğer gazetelere göre, dün saat 15 sıralarında meydana gelen olayda aynı internet oyununu oynayan iki gençten biri, oturduğu bölmeden çıkıp bölmesine girdiği oyun arkadaşını karnından iki ve boynundan bir darbeyle bıçakladı.

Yaralanan ancak durumunun ağır olmadığı belirtilen gencin, özel hastanede tedavi altına alındığı, bıçaklayan gencin ise annesi ve avukatıyla birlikte karakola giderek teslim olduğu kaydedildi.