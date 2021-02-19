İnternet çıkışlarında arıza yaşanıyor

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü, Türk Telekom kaynaklı internet çıkışlarında yaşanan arıza nedeniyle, bugün saat 10.00 itibarıyla KKTC internet çıkışlarında kesintiler oluştuğunu duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, arızanın giderilmesi için Türk Telekom tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği kaydedildi.