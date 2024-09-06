İnsan hayatını tehlikeye atan şoföre 5 bin 88 TL ceza…

Polis, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde araç kasasında yolcu taşıyan şoföre 5 bin 88 TL, yolcuların her birine ise 3 bin 392 TL ceza kesti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde seyreden bir araçta, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşınması görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Gönyeli Polis Karakolu ekipleri harekete geçti.

Aracın koltuklarından başka bir yerde insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşıyan araç sürücüsüne 5 bin 88 TL 90 kr para ve 10 ceza puanı, yolcuların her birine ise 3 bin 392 TL 60 kr para cezası kesildi.