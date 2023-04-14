İnşaatta döşenen bakır kabloları sökerek hurdacıya sattılar

Alayköy’de yapımı devam eden bir inşaatta merkezi soğutma sistemi için döşenen 37 kilo ağırlığındaki bakır kabloları çalarak, 8 bin 360 TL karşılığında Haspolat’ta bir hurda alım şirketine sattığı tespit edilen J.U.P ve M.U.P. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis memuru Erkan Tekin, zanlıların “Sirkat, Kasti Hasar, Sahtekarlıkla kredi Temini” suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, Zanlılar J.U.P (E-53) ve kardeşi M.U.P. 8 Nisan 2023 tarihinde Alayköy’de yapımı devam eden bir inşattan merkezi soğutma sistemi için döşenen tavana monteli, toplam 37 kilo bakır kabloları söküp Haspolat'ta faaliyet gösteren bir hurda alım satım şirketine 8 bin 360 TL karşılığı sattıklarını anlattı.

Polis, yapılan soruşturmada 30 kg parçalanmış bakır boruların bulunup emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı 1 J.U.P’nin gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini söyledi. Polis, meselenin henüz yeni olduğundan incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğundan Zanlılar aleyhinde 5 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.