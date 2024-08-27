İnşaatın üçüncü katından düşen 15 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı

Dikmen’de sakin 15 yaşındaki Ahmet Yıldız’ın, Dikmen’deki bir inşaatın üçüncü katından düşerek yaralandığı ve yoğun bakıma alındığı kaydedildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda Ahmet Yıldız’ın temizlik yaparken dengesini kaybederek zemine düştüğü, ailesi tarafından kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kafatasında çatlak teşhisi konulduğu belirtildi.

Açıklamada, Ahmet Yıldız’ın yoğun bakım servisinde müşahede altında olduğu, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Güzelyurt’ta ilkokul bahçesinden klima borusu çalınmasına ilişkin iki kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta 19-25 tarihleri arasında bir ilkokulun bahçesinden 3 klima borusu çalınması olayına ilişkin iki zanlı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ileri soruşturmada zanlı olarak tespit edilen H.T.(E-44) ve H.T.’nin (E-32) tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Bafra’da markette ithali yasak elektronik sigara tespit edildi, işletmeciye yasal işlem başlatıldı

Bafra’daki bir markette dün saat 15.30 sıralarında yapılan polis denetiminde KKTC’ye ithali yasak 120 elektronik sigara tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, market işletmecileri H.Ç.(E-48) ve T.K.T.’nin (E-47) aleyhinde yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Mağusa’daki trafik kavgasında beş tutuklu

Mağusa’da dün saat 18.30 sıralarında trafik nedeniyle yaşanan tartışmaya dahil olan 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, tartışmada C.O.(E-26) ve A.O.’nun (E-21) bir taraf olup, karşı taraf olan O.D.(E-27) ve M.H.T.’ye (E-26) elleri ve ayakları ile, M.D.(E-25) ise ahşap sopa ile birbirlerine vurarak kavga ettiği, bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Kanunsuz bıçak tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Mağusa’da araçta yapılan polis denetiminde, kanunsuz bıçak bulundurduğu tespit edilen şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında Akçakoca Sokak’ta yapılan denetimde, tasarrufunda bıçak bulunduran A.İ.(E-31) tutuklandığı, bıçağın emare olarak alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

İkamet izni olmadığı tespit edilen bir kişiye tutukluluk

Polis ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet eden bir kişi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, şahsın tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.