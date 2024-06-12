“İnşaat yapılırken ben yoktum”

Mahkemede kendini savunan sanık Mehmet Fatih Bozkurt, söz konusu otelde yetkili olduğunu hiçbir zaman inkar etmediğini söyledi, “Yetkiliydim ama yönetimde bulunmadım” dedi.

“Bir şirkette 2 yönetici olmaz” şeklinde konuşan Mehmet Fatih Bozkurt, 2022 yılı sonunda yönetim kurulu başkanı olduğunu söyledi.

1993-1995 yıllarında otel inşaatı yapılırken Kıbrıs’ta öğrenci olduğunu iddia eden Bozkurt, “Babamın yaptığı işe itibar ediyorum, güveniyorum” şeklinde konuştu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Sanık Mehmet Fatih Bozkurt mahkemeden tahliyesini talep etti.