İnönü Kavşağı'nda korkutan kaza

İnönü Köy kavşağı'nda günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonrası araç sürücüsü Mehmet Uğurlu yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında araç sürücüsü Mehmet Uğurlu'nun LG 107 plakalı aracıyla İnönü Köy kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp takla atmasıyla gerçekleşti.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

"22.05.2022 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, İnönü Köy kavşağı ile İnönü Köyü 1-2’nci km’leri arasında Mehmet UĞURLU yönetiminde bulundurduğu LG 107 plakalı araç ile İnönü kavşağını istikametinden, İnönü köyü istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yol kenarında bulunan toprak sete vurarak takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan Mehmet UĞURLU, ambulans ile Gazimağusa Devlet hastanesi Acil servisine kaldırılmış olup yapılan tedavisinin ardından aynı serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam eder."