İngiltere'yi ziyaret eden İsrail Dışişleri Bakanı Saar hakkında acil tutuklama emri çıkarılması istendi

İngiltere merkezli Küresel Hukuki Eylem Ağı (GLAN) ile Gazze'de savaş suçu işleyen İsrailli askerleri takip ederek ulusal ve uluslararası davalarda yargılanmalarını hedefleyen Belçika merkezli Hind Receb Vakfı, söz konusu girişime ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Saar'a yönelik acilen tutuklama kararı talep edildiği belirtilerek, suçlamaların özellikle geçen yıl sonunda Kemal Advan Hastanesi'ne yapılan kuşatmayla ilgili olduğunun altı çizildi. Bu kuşatmanın, hastane müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin kaçırılması ve işkenceye uğramasıyla sonuçlandığı vurgulandı.

"Gazze'deki büyük sivil ölümleri ve acılardan doğrudan sorumlu"

İsrailli Bakan'a yönelik tutuklama emri talebinin Westminster Sulh Mahkemesine iletildiği kaydedilen açıklamada, Saar'ın Filistin'de işkence, kasıtlı öldürme ve mülkün geniş çapta yok edilmesi gibi uluslararası insancıl hukuku ihlal etme suçlarına destek olduğu kaydedildi.

Bu girişimin, güvenlik nedeniyle ismi açıklanamayan ortaklarla birlikte Gazze'de çalışan ve burada geniş çapta çalışma yapmış bir grup doktorun sunduğu kanıtlarla desteklendiğine değinilen açıklamada, insan hakları gruplarının da Londra Metropolitan Polisi'ne bir suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrailli Bakan'ın 7 Ekim 2023'teki kolektif kararlar sonucu Gazze'deki büyük sivil ölümleri ve acılardan doğrudan sorumlu olduğunun altı çizilerek, "Saar'ın hükümetin askeri politikasını şekillendirmedeki merkezi rolü, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından soykırımsal olarak kabul edilebilecek bir kampanyanın sorumlusu olarak görülmektedir." denildi.

"İngiltere yetkilileri el sıkışmak yerine kelepçe takmak zorundalar"

Açıklamada, GLAN Direktörü Gearoid O Cuinn'in de değerlendirmelerine yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Gideon Saar'ın Filistin'deki büyük ölümler, yıkımlar ve acılarla doğrudan bağlantılı olduğunu ve rolünü ayrıntılı şekilde kanıtladık. İngiltere yetkilileri, el sıkışmak yerine kelepçe takmak zorundalar. Bu yüzden, mahkemelerden acilen müdahale etmelerini istedik."

Hind Receb Vakfının Kurucusu ve Başkanı Dyab Abou Jahjah da "Gideon Saar, Londra'da özgürce yürüyemez çünkü Gazze’deki Filistinli siviller molozların altında gömülü halde. Gazze'de masum insanları aç bırakma, yerinden etme ve öldürme rolü hesap vermeyi gerektiriyor. Hiçbir resmi unvan bu vahşetleri mazur gösteremez." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklama Saar'ın İngiltere ziyareti doğrulanırken, İngiltere tarafından söz konusu ziyarete ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrailli Bakan, sürpriz ziyarette bulundu

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Saar'ın dün Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile bir araya geldiği bildirilmişti.

İkili arasındaki görüşmede, başta İran'ın nükleer programı olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı aktarılmıştı.

Görüşmede Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesine ilişkin müzakerelerin ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin durumunun da masaya yatırıldığı bildirilmişti.

Ayrıca, ikilinin İsrail-İngiltere ilişkilerinin geliştirilmesini de konuştuğu belirtilmişti.

Lammy, 12 Ocak'ta İsrail'i ziyaret etmiş, Saar ile yaptığı görüşmede, Gazze, İran, Suriye ve Lübnan dahil bölgesel konuların ele alındığı aktarılmıştı.

İngiliz bakan, 13 Ocak'ta Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.