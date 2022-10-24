İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak oldu

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderlik yarışını kazanan Rishi Sunak, ülkenin yeni başbakanı oldu.



Ülkede 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Başbakan Liz Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, liderlik yarışını kazandı.

İngiltere'de eski Başbakan Boris Johnson, Muhafazakar Parti liderlik yarışından çekilerek ülkenin eski maliye bakanı olan Rishi Sunak'ın önünü açtı.

Johnson, "Doğru zaman olmadığını düşünüyorum" demişti.

Johnson, adaylık için gereken 100 milletvekilinin desteğini aldığını öne sürmüş, "Parlamento'da partiniz bir bütün değilse, hükümeti etkili bir şekilde yönetemezsiniz" demişti. Ayrıca, 2024 seçimleri için adaylık sinyali veren eski başbakan, "2024'te partiye zafer kazandırabilmek için iyi bir yerde olduğumu düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.



Mordaunt yarıştan çekildi

Rishi Sunak'ın en yakın rakibi Penny Mordaunt ise milletvekillerinden yeterince destek toplayamadı ve adaylıktan çekildi. Mordount, "Şimdi bir sonraki Başbakanımızı seçtik. Bu karar tarihi bir karar ve partimizin çeşitliliğini ve yeteneğini bir kez daha göstermektedir. Rishi Sunak'a tam destek veriyorum" ifadelerini kullandı.

Muhafazakar Parti'nin yetkili organı olan 1922 Komitesi, başkanlık yarışında aday olacakların en az 100 millletvekilinin desteğini alması gerektiğini açıklamıştı. Mordaunt'un topladığı milletvekili destek sayısı ise 20'li sayıları aşamadı.

Partideki liderlik seçimi ve liderin görevden alınması süreçlerini yürüten organı 1922 Komitesi Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, yaptığı açıklamada, Penny Mordount'un liderlik yarışından çekildiğini doğruladı ve tek aday olan Rishi Sunak'ın, İngiltere'nin yeni Başbakanı olduğunu duyurdu.

Rishi Sunak, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifasının ardından başlayan liderlik yarışında da adaylığını olmuş fakat oylama sonucu Liz Truss karşısında yenilgiye uğramıştı.