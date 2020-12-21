İngiltere'den güneye gelenlere 10 gün karantina

Kıbrıs’ın güneyi üzerinden İngiltere’den gelecek yolculara 7 gün hotelde, 3 gün evde, toplam 10 gün karantina şartı konuldu.

İngiltere’de görülen Covid-19 mutasyonundan dolayı, 21 Aralık saat 18.00’den itibaren, Larnaka ve Baf Havanalarına inen yolcular doğrudan hotellere yerleştirilerek 7 gün izole olacaklar. Söz konusu yolcular, ilki havaalanlarında olmak üzere, 3 kez PCR testine tabi tutulacak.

Yalnız seyahat eden 18 yaş ve altı yolcular evlerinde izole olabilecek. Ebeveynleri ile seyahat eden çocuk yolcular ise aileleri ile hotellerde karantina altına tutulacaklar.

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 7 gün karantina süresinin sonunda ikinci bir PCR testi uygulanacak, testin negatif çıkması durumunda ilave 3 gün için evlerinde izole olabilecekler.

3 günlük ilave ev izole süresinin ardından ise üçüncü bir PCR testi yapılacak. Açıklamada ayrıca hotellere ulaşım ve konaklamanın devlet tarafından karşılanacağı belirtildi.