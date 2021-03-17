İngiltere’den ‘Federal Kıbrıs’ Özel Yayını
Cenevre’de yapılacak 5+1 konferans öncesi Avrupalı Milletvekilleri, Kıbrıs sorununda yaşanan son gelişmeler Kanal SİM ve Euro Genç TV ortak yayınında ele alınıyor.
A+A-
Cenevre’de yapılacak 5+1 konferans öncesi Avrupalı Milletvekilleri, Kıbrıs sorununda yaşanan son gelişmeler Kanal SİM ve Euro Genç TV ortak yayınında ele alınıyor.
Programa konuşmacı olarak İngiliz İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn, Muhafazakar Parti milletvekili Roger Gale ve Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek katılacak.
18 Mart Perşembe günü İngiltere saatiyle 18.00, Kıbrıs saatiyle 20.00’de yayınlanacak ‘Açık Oturum Özel’ programında, ‘Garantör ülke İngiltere’de siyasiler federal çözüm için ne diyor?’ sorusuna yanıt aranacak.
Programın moderatörlüğünü ise Akademisyen Alev Adil üstlenecek.
Bu haber toplam 65 defa okunmuştur
Etiketler : kıbrıs müzakereleri, kanal sim, Niyazi Kızılyürek