İngiltere’den bir kötü haber daha…
İngiltere’de yaşayan ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerle ilgili bir kötü haber daha geldi. DEV-İŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Beyzade Karayalçın'ın annesi Cemaliye Karayalçın bugün Londra'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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İngiltere’de yaşayan ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerle ilgili bir kötü haber daha geldi. Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Yönetim Kurulu Üyesi Beyzade Karayalçın'ın annesi Cemaliye Karayalçın'ın bugün Londra'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
DEV-İŞ’ten yapılan açıklamada; “Yönetim kurulu üyemiz Beyzade Karayalçın'ın değerli annesi Cemaliye Karayalçın'ın bugün Londra'da covid 19 teşisi ile vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm ailesine başsağlığı ve metanet dileriz. Işıklar yoldaşı olsun.” denildi.
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Etiketler : dev-iş, londra, covid, cemaliye Karayalçın