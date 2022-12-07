İngiltere'de 'market enflasyonu' 21 ay sonra ilk defa düştü

İngiltere'de özellikle enerji ve gıda fiyatları nedeniyle son 41 yılın zirvesini gören enflasyon 21 ay sonra marketlerde ilk defa düşüş gösterdi.

Ülkedeki 'market enflasyonu' üzerine anket şirketi Kantar tarafından yapılan araştırmaya göre oran neredeyse 2 sene sonra yüzde 0,1'lik düşüşle yüzde 14,6'ya geriledi.

27 Kasım'a kadarki dört haftalık dönemi kapsayan araştırmaya imza atan pazar araştırma şirketi yöneticilerinden Fraser McKevitt, normale dönüş için hala zaman gerektiğini ve örneğin dört kişilik bir Noel yemeğinin maliyetinin bir önceki yıla göre yüzde 9,3 artarak 31 sterline ulaştığını söyledi.

Kantar'a göre marketlerde fiyatları en hızlı yükselen gıda ürünleri süt, köpek maması ve tereyağı oldu.

Öte yandan reyonlardaki indirimli ürün satışlarının yüzde 46,3 arttığının da altını çizen şirket, bunun Alman indirim marketleri Aldi ve Lidl satışlarını sırasıyla yüzde 24,4 ve 22 artırmasını sağladığını ve bu büyümenin yeni mağaza açılışlarına yansıdığını kaydetti.