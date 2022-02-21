İngiltere'de karantina zorunluluğu kaldırılıyor

İngiltere Başbakanı Johnson, ülkesinin "Covid-19'la yaşama" planını açıkladı. Buna göre, ülkede pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik zorunluluk kaldırılıyor. Ülkede ayrıca 1 Nisan itibarıyla halka ücretsiz dağıtılan testlere son verilecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 24 Şubat itibarıyla yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluğun kaldırılacağını duyurdu.

Johnson, parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkesinin "Covid-19'la yaşama" planını açıkladı ve artık yasal kısıtlamalardan "kişisel sorumluluk" sürecine geçileceğini belirtti.

Covid-19 salgınının henüz bitmediğini ancak Omicron dalgasının zirvesinin geride kaldığını aktaran Johnson, aşılar ve tedavilerin, ileriye dönük ilk savunma hattını oluşturacağını kaydetti.

TECRİT ZORUNLULUĞU KALDIRILIYOR

Aşılanmış kişiler ile 18 yaş altındakilerin artık Covid-19'lu biriyle temasından sonraki 7 gün boyunca kendilerini test etmeleri gerekmeyeceğini açıklayan Johnson, perşembeden itibaren de Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesi yasal zorunluluğunun kaldırılacağını duyurdu.

Johnson, testi pozitif çıkan yetişkinler ve çocukların evde kalmaları ve diğer insanlarla temastan kaçınmalarının tavsiye edilmeye devam edileceğini dile getirdi.

ÜCRETSİZ COVID-19 TESTLERİ SONA ERİYOR

Johnson, Covid-19 aşıları ve testlerinin ekonomiye maliyetinin çok büyük olduğunun altını çizerek, bu maliyetin İçişleri Bakanlığının bütçesinden daha fazla olduğuna dikkati çekti. Johnson, Covid-19 testlerinin ekonomiye 15,7 milyar sterline mal olduğu bilgisini paylaştı.

Johnson, 1 Nisan itibarıyla halka ücretsiz dağıtılan testlere son verileceğini ancak en yaşlı ve savunmasız gruptakilere testlerin ücretsiz sağlanmaya devam edileceğini kaydetti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ise hükümetin Covid-19'la yaşama planına yönelik eleştirilerde bulunarak, plan için "iyi düşülmemiş" yorumunda bulundu.