İngiltere’de gençleri aşı olmaya teşvik için kebap!

İngiltere’de hükümet, aşılanma oranı en düşük grup olan gençleri aşı olmaya teşvik için aralarında ücretsiz kebap da olan bir dizi teşviği yürürlüğe koymaya hazırlanıyor.

İngiltere’de yayımlanan "Sunday People" gazetesi bugünkü manşetinde “Aşı için kebap” başlığını kullandı.

Hükümet, 30 civarında firmayla, aşı olan gençlere ücretsiz sinema bileti, taksi-Uber kullanma hakkı, pizza ve kebap vererek teşvik edilmesi için görüşmeler yapıyor.

İngiltere’nin Aşı Bakanı Nadhim Zahawi, gençleri aşıya teşvik etmek için başlattıkları programı destekleyen işletmelere teşekkür ederek, “Lütfen mümkün olan en kısa sürede aşılarınızı yapın ve bir pazarlık yapın" dedi.

“Daha fazla havuç ve daha az sopa” hamlesi, Hükümetin bu sonbaharda üniversiteye dönmeden önce öğrencileri iki kez aşı yaptırmaya zorlamak için çok eleştirilen planından vazgeçtiğinin ortaya çıkmasıyla geldi.