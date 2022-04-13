İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesine çıktı

İngiltere'de benzin ve motorindeki keskin artışın etkisiyle fiyatlar son 30 yıldır olmadığı kadar hızlı oranda yükseliyor.

Ülkede enflasyon Mart ayına kadar olan 12 aylık dönemde, 1992'den bu yana görülen en yüksek oran olan yüzde 7'ye yükseldi. Şubat'ta bu oran yüzde 6,2 idi.

Fiyatların kazanılan ücretlerden daha hızlı şekilde artması hükümetin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Enerji fiyatlarındaki artışın hanedeki gaz ve elektrik faturalarına yansımasıyla yaşam maliyetinin daha da yükselmesi bekleniyor.

Geçen yılın sonlarından bu yana enerji fiyatları artmakta. Pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesi ve firmaların daha yüksek enerji ve nakliye maliyetleriyle karşı karşıya kalması, bu artışın tüketiciye yansıtılmasına sebep oldu.