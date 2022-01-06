İngiltere'de aşı kartları 10 Ocak'tan itibaren geçerli
İngiltere’nin, 10 Ocak tarihinden itibaren Kıbrıs’ın kuzeyindeki aşı kartlarını kabul edeceği açıklandı.
A+A-
İngiltere’nin, 10 Ocak tarihinden itibaren Kıbrıs’ın kuzeyindeki aşı kartlarını kabul edeceği açıklandı.
Açıklama, İngiliz hükümetin covid-19 yönergelerinin açıklandığı resmi web sitesinde yer aldı.
Ercan’dan İngiltere’ye seyahat edecek yolcular, 10 Ocak tarihinden itibaren Kıbrıs’ın kuzeyinde verilen aşı kartı ile giriş yapabilecek.
Bu haber toplam 517 defa okunmuştur