İngiltere'de aşı kartları 10 Ocak'tan itibaren geçerli

İngiltere’nin, 10 Ocak tarihinden itibaren Kıbrıs’ın kuzeyindeki aşı kartlarını kabul edeceği açıklandı.

Açıklama, İngiliz hükümetin covid-19 yönergelerinin açıklandığı resmi web sitesinde yer aldı.

Ercan’dan İngiltere’ye seyahat edecek yolcular, 10 Ocak tarihinden itibaren Kıbrıs’ın kuzeyinde verilen aşı kartı ile giriş yapabilecek.