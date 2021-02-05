İngiltere, Türkiye’ye yaptırımları kabul etti ancak iki Türk yetkilinin yaptırım listesinden adını çıkardı...

İngiltere’nin Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki kazılar nedeniyle Avrupa Birliği’nin getirdiği yaptırımları kabul ettiği ancak iki Türk yetkilinin isimlerini yaptırım listesinden çıkararak bunu yaptıkları bildirildi.

Cyprus Dialogue Forum’un Kıbrıs Rum basınından İngilizce’ye çevirdiği, YENİDÜZEN’in de Türkçeleştirdiği habere göre, İngiltere, iki Türk yetkilinin yaptırım listesindeki isimlerini listeden çıkarırken buna herhangi bir gerekçe göstermedi.

ALITHIA ve HARAVGI gazetelerinden derlenen habere göre, Avrupa Birliği’nin Türkiyeli yetkililerin Doğu Akdeniz’deki gaz arama çalışmaları nedeniyle mal varlıklarının dondurulması yönündeki yaptırım kararını kabul edip ratife eden Birleşik Krallık yetkilileri, bu listeden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Başkanı Mehmet Ferruh Akalın ile şirketin araştırma bölümü başkan yardımcısı Ali Coşkun Namoğlu’nun isimlerini çıkardı. AB, “Doğu Akdeniz’de gaz arama çalışmalarına yasadışı biçimde katılan kişiler ve kurumların mal varlıklarının dondurulması” yönünde bir dizi yaptırım kararı almıştı ve Birleşik Krallık da bunları, bu iki ismi listeden çıkararak ratife etti.

Türkiye’ye yönelik bu yaptırım kararlarını Avam Kamarası’na sunan Birleşik Krallık Ortak Pazar, Dış İlişkiler ve Kalkınma Ofisinden sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, bu yaptırımların, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin özgün ekonomik alanında yetkisiz hidrokarbon aramalarını caydırmayı hedeflediğini kaydetti.

Birleşik Krallık İşçi Partisi’nin bu konudaki gölge bakanı Stephen Doughty ise, bu yaptırımları desteklediklerini belirtti ve Doğu Akdeniz’deki bu faaliyetlerin, tüm Kıbrıs için iki toplumlu, iki bölgeli siyasi bir anlaşmaya varma sürecini tehdit ettiğine dikkati çekti.

Birleşik Krallık Kıbrıslılar Ulusal Federasyonu ise yaptığı açıklamada yaptırımların kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ancak iki Türk yetkilinin isimlerinin listeden çıkarılmasının ise kendilerinde düş kırıklığı yarattığını belirttiler.