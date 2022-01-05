İngiltere tedbirleri esnetti

İngiltere, seyahat acentelerinin de talebi ile çift aşılı kişilere ülkeye girişte test şartını kaldırdı.

Ülkeye girişin ikinci gününde hızlı test yapılacak, sonucun pozitif çıkması halinde PCR testi istenecek.

BBC’nin haberine göre seyahatler dışında İngiltere’de yaşayan kişilerden, hızlı testi pozitif olanlar dahil semptom göstermemesi halinde PCR Testi de istenmeyecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 vakalarının ilk kez 200 bini geçmesine rağmen yoğun bakımdaki hasta sayılarında büyük bir artış görülmemesi nedeniyle yeni kısıtlamaya gitmeme kararı aldıklarını açıklamıştı.